Kajou lance «kSANTÉ» : La première solution d’e-learning et d’assistant IA en langue locale (communiqué)

Kajou lance kSANTÉ : la première solution d’e-learning et d’assistant IA en langue locale dédiée aux Agents Communautaires de Santé, fonctionnant sans connexion internet.

Dans un contexte où la santé communautaire est un pilier essentiel de l’accès aux soins, le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale du Sénégal et l’entreprise sociale Kajou ont officiellement lancé, ce 11 juillet 2025 à Dakar, kSANTÉ, une solution innovante de formation numérique hors ligne et d’assistant IA pour les Agents Communautaires de Santé (ACS).

Une réponse aux défis de la formation des ACS

Présents au plus près des populations, notamment dans les zones rurales éloignées, les ACS constituent la première ligne de prévention et de prise en charge des maladies prioritaires, de la santé maternelle et infantile, et des urgences sanitaires. Pourtant, faute de formations accessibles et continues, leur potentiel reste trop souvent sous-exploité.

kSANTÉ a été conçu pour répondre à ces enjeux majeurs :

● Un parcours de formation complet comprenant 14 modules interactifs sur les maladies prioritaires, la prévention, le diagnostic et la relation patient, co-créés avec les autorités sanitaires.

● Un assistant IA embarqué, entraîné sur le corpus documentaire du Ministère, capable de répondre aux questions des ACS de manière contextualisée et sourcée, même sans connexion internet.

● Une technologie 100% offline, accessible grâce à la carte MicroSD Kajou à insérer dans un smartphone, transformant le téléphone en bibliothèque de contenu et permettant de former les agents sur le terrain, sans dépendre de la connectivité ni consommer de données.

● Un suivi personnalisé, avec des données anonymisées qui alimentent les autorités sanitaires en indicateurs fiables sur les progrès et les besoins des agents.

Un déploiement déjà ambitieux

Après avoir prouvé son impact en Côte d’Ivoire auprès de 5.000 agents (+10% d’augmentation des connaissances après quatre mois d’utilisation), kSANTÉ a déjà commencé son déploiement au Sénégal, avec 2.000 cartes en cours de distribution. Grâce au soutien du Grand Challenges Sénégal et de la Fondation Roi Baudouin, la solution ambitionne une couverture nationale et une extension progressive vers d’autres pays de la sous-région.

Un lancement officiel placé sous le signe de la co-construction

Organisé en présence des représentants du Ministère, d’ONG, de bailleurs et d’acteurs de santé, l’atelier de lancement a permis de partager les priorités en matière de formation continue, d’explorer les perspectives du numérique et de l’intelligence artificielle, et de poser les bases d’une approche collective et durable pour renforcer les compétences des ACS au Sénégal et en Afrique de l’Ouest.