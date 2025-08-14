Thiès : Une collégienne tue le maçon qui détenait ses vidéos intimes

Le soir du 7 août, un drame secoue le quartier Thialy à Thiès. R. Diallo, une collégienne de 15 ans, poignarde à mort un maçon du nom de B. Niang. Dans la foulée, elle appelle son petit ami, B. Niass, pour lui demander de l’aider à fuir.

Ce dernier, au moyen d’une moto, la récupère et la conduit au quartier Dixième, où elle tente de se cacher. Mais rapidement rattrapé par la culpabilité, B. Niass décide de contacter la police. Il signale le meurtre et indique le lieu où se trouve la suspecte.

R. Diallo est arrêtée peu après, en même temps que son compagnon. Selon L’Observateur, qui relate les faits, ses mains et ses vêtements étaient encore maculés de sang au moment de son interpellation. Face aux enquêteurs, elle reconnaît avoir poignardé B. Niang. Elle affirme que la victime détenait des vidéos intimes d’elle et la harcelait pour obtenir des relations sexuelles, bien qu’ils ne soient plus en couple.

L’exploitation du téléphone de la victime confirme ses déclarations : les vidéos compromettantes y sont retrouvées.

B. Niass, pour sa part, justifie son aide en évoquant son amour pour la jeune fille. Il explique avoir ensuite décidé de la dénoncer, craignant d’être accusé de complicité. Il révèle également que B. Niang était jaloux de sa relation avec R. Diallo, au point d’exiger qu’elle rompe tout contact avec lui.

Toujours selon L’Observateur, B. Niass a été libéré après son audition, tandis que R. Diallo a été placée sous mandat de dépôt. La victime a été inhumée ce mardi.

Un avenir compromis : R. Diallo, brillante élève en classe de quatrième, avait obtenu une moyenne annuelle de 14,50/20. Elle risque désormais de lourdes poursuites judiciaires.