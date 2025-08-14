Grand Magal de Touba 2025 : Plus de 6,5 millions de pèlerins enregistrés

Le Grand Magal de Touba 2025 a battu tous les records. Selon une étude statistique d’envergure, commanditée par la Commission Culture et Communication du Comité d’organisation, l’événement a attiré plus de 6,5 millions de pèlerins, marquant une affluence sans précédent.

Les chiffres, présentés par le Dr Moubarack LO, ingénieur statisticien-économiste, et M. Moussa DIAW, expert en enquêtes statistiques, sont éloquents. Une augmentation de 14,5 % du parc automobile a été enregistrée par rapport à 2023, avec un décompte précis de 235 919 véhicules (hors deux-roues et charrettes) ayant convergé vers la ville sainte. Ce chiffre témoigne d’une mobilisation massive, due en partie à l’accroissement du parc automobile national.

L’étude, menée par le cabinet Emergence Consulting Group, a révélé une population totale de 6 583 268 participants. Cette affluence représente une hausse spectaculaire de 12 % par rapport au Magal de 2023. Les pèlerins se divisent en deux catégories distinctes :

Plus de 5,1 millions de voyageurs venant d’autres localités du Sénégal et de l’étranger.

Plus de 1,4 million de résidents du département de Mbacké.

Ces chiffres révèlent non seulement l’ampleur de la mobilisation, mais aussi la forte croissance de l’événement. En effet, en l’espace de quatorze ans, entre 2011 et 2025, le nombre de participants au Magal a plus que doublé, passant de 3 090 000 à 6 583 268 pèlerins.

En parallèle de ce comptage, une enquête qualitative a été menée auprès des pèlerins pour mieux comprendre les dynamiques de mobilité, les itinéraires empruntés, les modes de transport et les dépenses engagées. L’objectif était d’offrir une lecture claire et détaillée des flux logistiques liés à cet événement religieux d’envergure mondiale.

Ces résultats confirment, si besoin était, la dimension historique du Grand Magal de Touba 2025, qui s’inscrit comme une édition de tous les records.