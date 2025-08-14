Musique : Badara Seck primé en Italie

L’auteur-compositeur et chanteur sénégalais Badara Seck a été primé le samedi 9 août 2025 à Vallecorsa en Italie. Au terme d’une tournée musicale d’un mois -(juillet-août) portant le thème sur le dialogue culturel et la paix et en compétition avec d’autres groupes et artistes, Badara Seck a décroché avec brio le trophée de Vallecorsa, narrant avec facilité et pertinence sur l’importance de l’harmonie sociale des peuples et le rôle de la culture dans la quête et la consolidation de la paix dans le monde pour une nouvelle humanité. Badara Seck a eu la faveur du vote des journalistes, des internautes, des différentes autorités locales et du public. Le maire de la Ville de Vallecorsa, Monsieur Anelio Ferracci lui a remis, en concert de clôture, le Prix Vallecorsa pour le dialogue culturel et la paix.

Badara Seck et son groupe Penc composé d’artistes d’Italie, du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée, du Canada, d’Inde ont bouclé 17 concerts. Il se sont produits à Milan, Rome, Florence, Rimini, Gallipoli, Naples entre autres villes. Et la tournée s’est déroulée grâce à l’appui de l’Union Européenne, de l’Etat italien par le biais du Ministère de la Culture, de la Ville de Vallecorsa, Le Novele Teatro et d’autres partenaires.

Par ailleurs, d’autres spectacles de musique sont prévus du 1er au 5 octobre 2025 avec la fondation culturelle, Fabrica Europa. Et le 25 octobre 2025 à Brescia sera organisée, dans la matinée, une conférence sur la situation des enfants des émigrés, et ensuite Badara Seck et le groupe Penc animeront, dans la soirée, le prestigieux gala organisé par le Cadees, le Collectif des associations sénégalaises en Italie et Dolel Diaspora.