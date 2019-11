Babacar Ngom avait volé une chèvre pour nourrir sa chienne

C’est la 4ème fois que Babacar Ngom se présente devant le tribunal des flagrants délits pour les mêmes faits: vol de chèvre. Il a reconnu les faits sans ambages. Cependant, rapporte L’As qui donne la nouvelle, le prévenu tient à préciser qu’il avait arrêté de commettre des larcins et que s’il a renoué avec ses vieux démons, c’est à cause de sa chienne « Fresca ». « Ce jour-là, moi et ma chienne avions faim. Je ne savais plus à quel saint se vouer. Je me suis réveillé à 5 heures du matin pour aller voler une chèvre que j’ai égorgée. J’ai obtenu 15 kilos de viande. Je l’ai fait pour Fresca. Cette chienne est la prunelle de mes yeux. Je ne peux rien lui refuser », dit-il.

Le parquet avait du mal à saisir le prévenu. « Est ce que tu ne fumes pas du chanvre indien », lui a-t-il demandé. Le prévenu répond par l’affirmation mais précise qu’il n’est pas encore devenu fou. « Je fume mais maintenant je peux rester 2 jours voire une semaine sans prendre un joint », tonne-t-il. Le juge lui a conseillé d’aller travailler s’il veut nourrir sa chienne sinon il risque d’être séparé un jour de Fresca. « Jamais, je vais arrêter. Je ne veux pas être séparé de ma chienne », a-t-il dit. Dans son réquisitoire, le ministère public a requis l’application de la loi. Au finish, le prévenu Babacar Ngom a été condamné à deux (2) mois de prison ferme pour vol commis la nuit.