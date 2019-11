Gamou 2019: Macky remercie le Khalife des Tidianes pour…

Ce lundi, à quelques jours du Gamou, le chef de l’Etat, Macky Sall, s’est rendu à Tivaouane. Après avoir effectué son Ziarra. Le Président a tenu à remercier le Khalife général des tidjanes qui l’a soutenu pour l’obtention de son second mandat. « Je dois te remercier. Remercier aussi toute la famille et Tivaouane aussi. A la veille de l’élection, je suis venu demander vos prières pour obtenir un second mandat.

Je vous remercie pour votre soutien qui a produit des résultats », a-t-il indiqué. Et de rappeler : « Tu m’avais soutenu durant les périodes de braise. Il y avait même une période où on m’accusait d’avoir du mépris pour les familles maraboutiques. Mais je suis à la tête du pays depuis 7 ans et je n’ai jamais eu de problèmes avec les chefs religieux. Et durant cette période, c’est toi qui m’avais défendu. Et je n’étais pas encore président. »

Le chef de l’Etat a assuré au Khalife général des Tidianes tout son soutien et a promis de poursuivre l’œuvre de modernisation de la cité.