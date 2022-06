BAC 2022 : Les enseignants boycottent les épreuves d’EPS

C’est aujourd’hui que les candidats au Baccalauréat devaient concourir pour les épreuves d’éducation physique. Malheureusement, ces épreuves n’ont pas eu lieu dans plusieurs localités du Sénégal. Les professeurs d’EPS (éducation physique sportive) ont suivi le mot d’ordre de grève et boycotté les épreuves ce, malgré la tentative des responsables de l’Office du BAC de faire capoter leur mouvement d’humeur, lit-on sur Seneweb.

Ces enseignants d’éducation physique et sportive se félicitent de la réussite de leur mot d’ordre de grève et se disent déterminés à aller jusqu’au bout de leur lutte. « Aujourd’hui, on peut constater avec toute la communauté éducative que les épreuves physiques du BAC, qui étaient prévues ce mercredi, n’ont pas été effectives dans tous les centres d’examens prévus ce matin. Parce que effectivement nous avons boycotté et ce mot d’ordre a été bien suivi. Il n’y a aucun centre qui est fonctionnel sur toute l’étendue du territoire national. Nous demandons et exhortons encore une fois les enseignants d’EPS de suivre ce mot d’ordre jusqu’à satisfaction », a déclaré Khalifa Ababacar Ndiaye, secrétaire général de l’association national des enseignants d’éducation physique sur la RFM.