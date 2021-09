Bacary Seck : « Le pouvoir est détenu par l’APR de Macky Sall »

LA CONTRADICTION, SERAIT-ELLE UN CONCEPT BIEN SÉNÉGALAIS ?

Depuis quelques années, la situation politique sénégalaise prend une tournure inquiétante. N’étant plus seulement la chasse gardée du parti au pouvoir et de l’opposition, un certain activisme s’y est invité en plus des citoyens qui s’expriment à travers les réseaux sociaux. L’inquiétude ne réside pas dans le fait que maintenant les acteurs qui s’affirment soient de plus en plus nombreux, mais c’est surtout de la manière dont ils procèdent, et qui le plus souvent est faite de contradictions.

✓ Du pouvoir

Le pouvoir est détenu par l’Alliance Pour la République de SEM Macky Sall et de la coalition qui le soutient ( Benno Bokk Yaakaar). Après son accession à la Magistrature Suprême, un certain espoir nacquit, espoir né après la désillusion infligée au peuple, par le Parti Démocratique Sénégalais ( qui venait de perdre le pouvoir). Le premier gouvernement mis en place, de par son travail et les résultats obtenus, avait fini de séduire le peuple ( mis à part quelques couacs, ce qui est tolérable pour des nouveaux). Seulement, à partir de 2017, certaines pratiques vont s’inviter dans cet élan vers l’émergence. Et nous allons assister à des remous qui vont briser cet élan, remous nés de la volonté de certains à vouloir « écarter pour écraser » ceux qu’ils ne pouvaient pas mater. Les « faucons du Palais », comme on les appelle familièrement, vont à force de magouilles et de coups bas, pousser le Président Macky Sall à se départir de certaines pontes de la République. Beaucoup de ministres, ayant fait des résultats, ont été défénestrés qui pour leurs bisbilles avec un membre de la famille présidentielle, qui pour leur manque de base politique. Mais, est-ce avoir une base politique qui développera notre pays? That is the question.

Quelques mois plus tard, une affaire de faux billets va éclabousser la République. Ce trafic illégal de devises, avec à son cœur un député de la mouvance présidentielle, va faire un tollé. Et jusqu’au moment où nous écrivons ces lignes, cette histoire n’a pas connu son épilogue car après seulement quelques jours d’incarcération ( après qu’il ait été reconnu coupable) cet homme hume l’air de la liberté. Nous passons outre les allégations concernant le pétrole Sénégalais ( car rien de plausible n’a été mis sur la table à part des gémissements puériles). Et nous voilà maintenant en face de représentants du peuple qui, au lieu de défendre dignement les populations qui les ont élus, profitent de leur position pour s’adonner à un trafic de visas.

Pourquoi l’hémicycle tarde à leur ôter leur immunité pour que la justice soit faite? L’Assemblée Nationale n’a pas besoin d’une éternité pour le faire. Il suffirait juste d’une toute petite convocation. Mais….

✓ De l’opposition

L’opposition sénégalaise férue des scandales n’a jamais tardé à faire des sorties pour réclamer la justice concernant ces problèmes de trafic de devises, de visas et autres… Elle est dans son droit d’exiger que la lumière soit faite. Cependant… ne procède t-elle pas à une politique du « deux poids, deux mesures »? ( comme d’ailleurs le fait le gouvernement).