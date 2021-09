Macky à New York : Diaraf Sow tire sur l’opposition

Pour avoir accueilli avec honneur, politesse, amour et patriotisme leur Président de la République, les vaillants et braves Sénégalais des États-Unis, par le billet d’une certaine presse éhontée et manipulée au service d’une certaine opposition dans ses œuvres machiavéliques, ont été tous insultés et accusés à tort.

En effet, ces compatriotes, dignes fils de leurs pays le Sénégal, résidents aux États-Unis, ont été traités d’avoir été « corrompus », ils sont injustement taxés d’avoir été « achetés » par Farba Ngom pour venir accueillir leur Chef d’État; cette opposition a essayé de justifier la forte mobilisation par de l’argent qu’aurait reçu ses derniers, ce qui aurait justifié leurs déplacements : des mensonges fabriqués n’importe comment et servi n’importe où en riposte de la forte mobilisation des sénégalais venus massivement dérouler le tapis rouge à celui qu’il considère comme le plus grand Président d’Afrique qui est en train d’abattre un travail titanesque au service du Sénégal et des sénégalais.

L’opposition ayant reçu un coup de massue politique en pleine gueule, n’a rien trouvé de mieux que d’essayer de justifier négativement la réussite de l’accueil du meilleur des Présidents par ses chers compatriotes de l’oncle Sahm.

Cette opposition malheureuse est malheureusement allé plus loin dans ces conneries de folles justifications avec des considérations ethnicistes pour les taxer de » Halpoulaar » des États-Unis.

Ce qui est vraiment triste pour le Sénégal surtout lorsque l’on voit des opposants partager de pareilles conneries, rien que pour entacher la réussite de cette belle action de sénégalais fiers de leur dirigeant.

Nous disons Bravo à ces compatriotes, qui vivent pourtant à l’aise là où ils sont et mais qui soutiennent bravement leurs familles et qui n’ont pas besoin de recevoir quoi que ce soit de qui que ce soit, parce qu’ils sont à l’abri des besoins. Cependant, ils aiment leur patrie, le Sénégal.

Nous disons Bravo à ces sénégalais pour avoir compris et pour avoir maintenant ouvert les yeux et qui refusent désormais d’être victime de manipulations, de mensonges et de fumisterie d’une opposition rancunière prête à tous les manœuvres pour arriver à leurs fins.

Nous leur disons Bravo pour avoir compris que le bâtisseur du Sénégal émergent, c’est le Président Macky Sall.

Nous leur disons aussi Bravo pour avoir applaudi et félicité le Président Macky Sall pour tous les efforts qu’il est en train de fournir pour mettre notre cher Sénégal patrie sur les rampes de l’émergence, du développement et de la prospérité.

Nos félicitations chers compatriotes, la nation vous dit Merci !

Me Diaraf SOW Président national parti ADAE/J, Coordonnateur national de la coalition Joowléene (BBY).