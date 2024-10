Bamba Tall au régime : «L’heure n’est plus aux discours fallacieux»

Sept mois de gouvernance et déjà, les dérives de ce régime ne laissent plus place au doute. Comment peut-on brandir fièrement les valeurs de « Jubb, Jubal, et Jubanti » tout en fermant les yeux sur les scandales retentissants qui secouent l’ONAS et l’ASER ? Le peuple sénégalais n’est ni aveugle ni naïf. Il est témoin d’une dangereuse dérive autoritaire où l’on emprisonne les opposants et muselle la presse pour dissimuler les vérités qui dérangent. Monsieur le Président, le temps est venu de rompre avec cette opacité et de rendre des comptes sur ces projets qui compromettent gravement l’avenir de notre nation. Le Sénégal exige des réponses claires, pas un silence complice.

Le projet d’électrification de 1 700 villages, estimé à 91,8 milliards de francs CFA, est suspendu à cause de violations flagrantes de la loi et d’une gestion douteuse des fonds publics. L’Arcop a pris cette décision après avoir constaté des irrégularités choquantes. AEE Power Sénégal, évincée sans justification au profit d’AEE Power EPC, a dénoncé le détournement suspect des 37,7 milliards de francs CFA prévus pour les travaux d’électrification. Ces fonds, censés servir à électrifier les zones rurales, ont disparu sans que personne ne sache quel usage en a été fait. Ana xaliss bi ???

Face à ces révélations, l’Arcop a suspendu le marché par sa décision n°107 du 2 octobre 2024, tandis que les 37 milliards de la Banque Santander restent introuvables, malgré des relances répétées.

Les violations révélées incluent la délivrance illégale de garanties par Sonac sans contrepartie financière, en violation flagrante du Code CIMA, ainsi que l’utilisation abusive des avances pour régler des primes d’assurance au lieu de financer les travaux prévus. Cette gestion chaotique et opaque a scandalisé le peuple sénégalais, qui dénonce un marché enveloppé de « nébuleuses » et de violations graves dans les domaines de la transparence et de l’assurance.

Monsieur le Président, il est grand temps que votre Premier ministre cesse ses multiples apparitions médiatiques pour distiller des accusations sans fondement et qui ne trompent plus personne. L’heure n’est plus aux discours fallacieux. Il est temps d’agir pour soulager les Sénégalais de l’inflation, des pénuries de produits essentiels (électricité, eau, sucre, huile, riz), et du coût exorbitant du loyer. Basta les menaces et les révélations stériles. Il est temps de se mettre au travail, car le Sénégalais est fatigué d’attendre.

Elhadji Bamba Tall

Cercle des cadres de la République des Valeurs candidat à la candidature des élections législatives coalition Senegaal Kese.