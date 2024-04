Bargny s’oppose à l’implantation d’une deuxième cimenterie dans le périmètre du port minéralier et vraquier

Bargny, une communauté déjà confrontée à la présence de deux industries polluantes, notamment la cimenterie Sococim Industrie et une centrale à charbon, Bargny s’oppose catégoriquement à l’implantation d’une deuxième cimenterie

Les raisons de ce refus catégorique sont multiples :

Pollution accrue : L’installation d’une deuxième cimenterie aggraverait la pollution de l’air, du sol et de l’eau, déjà préoccupante dans la région en raison des activités industrielles existantes.

Impact sur la santé publique : La pollution résultante de l’exploitation d’une nouvelle cimenterie aurait des conséquences néfastes sur la santé des résidents de Bargny, augmentant les risques de maladies respiratoires et d’autres problèmes de santé liés à la pollution.

Dégradation de l’environnement : L’expansion industrielle pourrait entraîner la destruction de l’écosystème local, affectant la biodiversité et les ressources naturelles de la région.

Menace pour les moyens de subsistance locaux :

Bargny est une communauté dont de nombreux habitants dépendent des activités de pêche et d’agriculture, l’installation d’une deuxième cimenterie pourrait compromettre ces moyens de subsistance en contaminant les eaux et les terres environnantes.

Les conséquences du refus catégorique de cette implantation pourraient inclure :

1. Un soulagement pour la santé et l’environnement : En refusant l’implantation de la deuxième cimenterie, Bargny pourrait protéger sa population contre les effets néfastes de la pollution industrielle et préserver son environnement naturel.

2. Préservation des ressources locales : Le refus de nouvelles installations industrielles permettrait de préserver les ressources naturelles de Bargny, telles que ses terres agricoles et ses ressources marines, soutenant ainsi les moyens de subsistance traditionnels de la communauté.

3. Renforcement du pouvoir communautaire : En s’opposant fermement à l’implantation de la cimenterie, Bargny montre sa capacité à défendre ses intérêts locaux et à exercer un contrôle sur son développement économique et environnemental.

En résumé, Bargny refuse catégoriquement l’implantation d’une deuxième cimenterie en raison des préoccupations concernant la pollution, la santé publique, la dégradation de l’environnement et les menaces pour les moyens de subsistance locaux. Ce refus reflète la volonté de la communauté de protéger son bien-être et son environnement contre les impacts négatifs de l’industrialisation non réglementée.

L’activité portuaire, notamment le chargement et le déchargement de minéraux, peut entraîner une pollution de l’air, de l’eau et du sol, mettant en danger la santé des habitants et la biodiversité locale.

2. Risques pour la santé publique : Les émissions de particules fines et de substances toxiques associées aux activités portuaires peuvent causer des problèmes respiratoires et d’autres maladies chez les résidents de Bargny Sindou.

3. Menace pour les moyens de subsistance : La pollution résultant des activités portuaires peut contaminer les eaux de pêche et les terres agricoles, compromettant ainsi les moyens de subsistance des communautés locales qui dépendent de la pêche et de l’agriculture.

4. Dégradation environnementale : La construction et l’exploitation d’un port minéralier peuvent entraîner la destruction des habitats naturels, la perturbation des écosystèmes marins et la diminution de la biodiversité.

L’implantation d’un port minéralier et vraquier à Bargny Sindou présente des dangers potentiels en termes de pollution, de risques pour la santé publique, de menace pour les moyens de subsistance locaux et de dégradation environnementale. Il est donc crucial de prendre en compte ces risques lors de la planification et de la gestion de telles installations pour minimiser leur impact sur la communauté et l’environnement

Bargny dit Niet à une deuxième cimenterie dans le périmètre du port minéralier et vraquier

Medza artiste écologiste