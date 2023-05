Barth accable Sonko : « Il a refusé de venir au Forum »

Décidément l’entretien de Barthélémy Dias, qui sera diffusé à 19h, risque de faire grand bruit. Le maire Dakar semble s’éloigner de plus en plus de Ousmane Sonko. Prenant la parole, Dias-fils reproche au leader de Pastef d’avoir snobé son invitation au Forum de l’Économie, Sociale et Solidaire, organisé par la ville de Dakar, et qui s’est clôturé hier. « J’ai invité Ousmane Sonko au forum mondial mais il a refusé de venir. Je prends acte. Mais je pense qu’on doit faire preuve d’élégance », a-t-il déclaré.