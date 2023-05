Barth condamne l’usage excessif de la force contre les populations de Ngor

« Je condamne fermement l’usage excessif de la force contre les populations de NGOR. J’en appelle à la retenue et au respect des droits des citoyens et rappelle aux autorités que la violence n’a jamais été la réponse à un litige. J’apporte toute ma solidarité aux victimes, à leurs familles et aux autorités locales de la commune et exige que toute la lumière soit faite sur ces incidents. J’en appelle à une concertation entre les différentes parties pour trouver une solution à ce problème, pour un Sénégal de paix et prospérité », a-t-il écrit sur sa page Facebook.