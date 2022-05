Barth éliminé pour les législatives…Sonko se «venge» sur Benno

Une terrible bataille attend les partis politiques et coalitions en perspective des élections législatives du 31 juillet 2022. La guerre entre Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi sera l’attraction de ces élections. Les deux coalitions ne vont pas se faire de cadeau. Après l’élimination de Barthélémy Dias, Ousmane Sonko compte se venger sur Macky Sall et sa machine politique. Un mortal combat qui risque de faire de nombreux dégâts.

Xibaaru l’a prédit et c’est arrivé ! Les élections du 31 juillet 2022 se joueront sans la liste de Yewwi Askan Wi à Dakar. La liste déposée à la direction générale des élections ne respectait pas la parité, ce qui a conduit à son invalidation. Cette erreur commise par les membres de cette coalition a coûté cher à Barthélémy Dias. Le maire n’aura pas la chance de gouter de nouveau aux délices d’être député. Ce rejet a mis les membres de YAW et leur soutien dans une colère noire.

Ousmane Sonko a été envoyé pour remettre le train de la violence en marche. C’est dans la nuit du mardi que le leader du parti des patriotes du Sénégal pour le travail l’éthique et la fraternité (PASTEF) a fait face à la presse pour requinquer les frustrés. Comme à ses habitudes, il n’a pas raté la mouvance présidentielle. Désormais le maire de Ziguinchor a un nouveau combat. Il compte faire invalider la liste de Benno Bokk Yakaar qui dépasse le nombre de parrains exigé.

« Désormais, il n’y a qu’un seul combat : c’est que Benno Bokk Yakaar ne doit pas être sur la ligne de départ. Hier, ils ont admis qu’ils ont déposé plus de parrains autorisés par la loi. Cela suffit ; il n’y a plus de débat. Benno Bokk Yakaar ne doit pas compétir », a déclaré Ousmane Sonko ce mercredi après le report du verdict dans l’affaire Ndiaga Diouf. Un appel qui commence déjà à avoir l’effet escompté sur les réseaux sociaux. L’armée virtuelle a lancé l’assaut pour exclure la mouvance présidentielle de ces joutes électorales.

« Benno Bokk Bakar meunoul bokk » (Benno Bokk Yakaar ne peut pas participer) est le nouveau concept de Yewwi et de ses soutiens. Grâce à la magie des réseaux sociaux, cette affaire place la mouvance présidentielle dans une situation très inconfortable. Et si Benno en est arrivé ici, elle ne peut s’en prendre qu’à elle-même. Après le dépôt de leur parrainages, Benoît Sambou et Cie se sont empressés de publier le document sur lequel il est mentionné 55.328, à la place de 55.327 parrains.

Alors si Benno Bokk Yakaar a violé la loi, la coalition le paiera cash. Sonko et la coalition Yewwi Askan Wi ne laisseront pas la mouvance présidentielle en paix. Ousmane Sonko activera tous les leviers dont il dispose pour que la coalition de Macky soit mise hors-jeu. La bataille médiatique a déjà commencé. Il ne reste plus qu’à l’opposition d’accentuer le combat sur le terrain politique pour espérer avoir gain de cause.

Mais c’est un combat perdu d’avance par Yewwi Askan Wi. Ce qui est arrivé à la liste de Dakar n’arrivera jamais à la liste nationale de Benno. Invalider la liste de BBY reviendrait à l’exclure des législatives. Ce qui ne sera produit jamais. Il est impensable, voir utopique d’aller à des élections sans le parti au pouvoir. Alors Ousmane Sonko et Cie vont devoir user d’autres choses que de parole s’ils veulent réaliser une telle prouesse politique.

Après leur bêtise qui a coûté cher à Barthélémy Dias, Sonko et Yewwi Askan Wi comptent se venger sur Benno Bokk Yakaar. Mais leur souhait d’invalider la liste nationale de la mouvance présidentielle se heurte à une certaine « résistance ». Aminata Touré et ses camarades ne vont pas laisser leur liste subir le même sort que celle dirigée par le maire de Dakar. Alors on peut le dire sans se tromper : la bataille entre BBY et YAW sera épique pour le contrôle de l’Assemblée nationale.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru