Barth «le bagarreur» tombe…Pastef obtient la tête de «Borom Ndakaru»

Le petite bataille entre Ousmane Sonko et Barthélémy Dias semble prendre fin. Le désormais ancien maire de Dakar s’est incliné face à son «frère». Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) n’a laissé aucune chance à son adversaire. La machine des patriotes a eu raison de Dias-fils. En moins d’un mois, il a perdu deux fois contre l’actuel premier ministre. De quoi donner plus de confiance aux «pastéfiens» qui se croient sur le toit du monde. Mais une surprise peut toujours arriver au dernier moment.

Qui l’aurait cru ? Entre Ousmane Sonko et Barthélémy Dias, le courant ne passe plus. Le dialogue politique initié par Macky Sall a fini par séparer les deux amis. Aujourd’hui, ils sont devenus les pires ennemis. Ils ne ratent jamais l’occasion de se lancer des piques. Pour les membres de Pastef, le maire destitué de Dakar est un ennemi à abattre. Et les patriotes en ont fait un pacte d’honneur. Les partisans de Sonko ont tout fait pour réduire Dias-fils à sa plus simple expression. Mais le «guerrier» a toujours résisté face aux assauts des membres de la nouvelle mouvance présidentielle.

Malheureusement, le Pastef a eu raison de l’homme qui a osé défier le PROS (Président Ousmane Sonko). Et c’est l’affaire Ndiaga Diouf qui a été utilisée pour faire tomber le «guerrier de Dakar». La condamnation définitive de Dias-fils lui a été fatale. Et pourtant, il a tenté de réparer ses erreurs en versant une indemnité de 26 millions de F CFA à la famille du défunt. Ce qui n’a pas empêché à l’ancien membre de la coalition Yewwi Askan Wi de perdre ses fonctions de maire de la capitale sénégalaise. Car un patriote avait déjà saisi le Préfet pour faire tomber le «mal-aimé» des «Pastéfiens».

C’est donc un membre de Pastef qui est à l’origine de la chute de Barthélémy Dias. C’est Bayna Guèye qui a permis au préfet d’appliquer la loi L277 du code électoral. Ce membre du parti de Ousmane Sonko avait adressé une lettre, datée du 10 décembre 2024, dans laquelle il demandait la destitution de Barth de ses fonctions de maire de la ville de Dakar. Une mission qu’il a réussi au grand bonheur de ses camarades de parti. Tout Pastef a jubilé quand Barth a perdu sa municipalité.

«Barthélémy Toye Dias, maire de la ville de Dakar, a été définitivement condamné par la Cour suprême lors de son audience du 22 décembre 2023, après rejet de son pourvoi et confirmation de la décision de la Cour d’appel dans l’affaire l’opposant à Ndiaga Diouf», a écrit Bayna Guèye dans sa lettre adressée au Préfet. «Par conséquent», a-t-il ajouté, «se trouvant en situation d’inéligibilité sur le fondement des articles L29 et L30 du code électoral, je sollicite de votre part que vous le déclariez démissionnaire», a-t-il demandé dans sa missive.

Une demande qui trouvera un écho favorable chez le préfet. Il a tout bonnement pris la décision irrévocable de déclarer Barthélémy Dias démissionnaire. Pour justifier cet acte, l’autorité administrative a évoqué plusieurs arguments légitimant son action. Ce qui ne convainc pas les partisans et camarades de Barth. Ces derniers parlent de vengeance. Et c’est Pastef et son leader, Ousmane Sonko, qui sont cités par les proches du maire déchus. D’ailleurs, ces derniers promettent de faire face au parti au pouvoir. Comme quoi un nouveau front est ouvert par les patriotes.

Avant la mairie, Barthélémy Dias avait perdu son mandat de député. « Sur demande du ministre de la Justice, garde des Sceaux, et en application des dispositions de l’article 61 de la Constitution ainsi que du dernier alinéa de l’article 51 de notre règlement intérieur, le bureau de l’Assemblée nationale, réuni le jeudi 5 décembre 2024, a procédé à la radiation de Barthélémy Toye Dias », a déclaré El Malick Ndiaye lors d’une session consacrée à la mise en place des commissions permanentes de la quinzième législature.

Voilà Barthélémy dénudé de tous ses pouvoirs. Dias-fils paie ses vérités contre Ousmane Sonko. Pastef ne lui a laissé aucune chance de se défendre. Mais l’ancien maire de Dakar n’est pas du genre à le laisser faire. Il avance, désormais, comme un lion blessé. Connu comme étant un bagarreur, il ne fera pas de cadeau à Pastef et son leader.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn