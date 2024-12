Le Pastef…un mauvais élève à l’école du respect des lois

Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a réussi sa révolution. Ousmane Sonko et ses partisans ont réussi à renverser un pan important du système. L’élection du président Bassirou Diomaye Faye, au premier tour, marque un tournant décisif dans ce changement. Depuis leur arrivée au sommet, les patriotes tentent un changement radical. Ils veulent, désormais, imposer le respect des lois. Une mission salutaire pour un pays qui veut se développer dans le bon sens. Malheureusement, le Pastef est loin d’être un exemple dans ce domaine. Ce qui rend leur mission périlleuse.

Le Pastef semble retrouver la voie de la raison. Depuis mars 2024, les patriotes ont adopté un nouveau langage. La venue de Bassirou Diomaye Faye à changer les habitudes. Le nouveau président et son premier ministre veulent faire du respect des lois un principe fondamental. Avec ce nouveau régime, les convocations s’accélèrent à tel point que l’essentiel est oublié. Chacun veut prendre sa revanche sur son adversaire. Au Pastef, on pense, aujourd’hui, que les plaintes sont devenues le seul moyen de régler les situations les plus extrêmes. De quoi divertir la justice des dossiers les plus importants qu’elle doit traiter pour une rupture systématique.

Sous Pastef, des journalistes, des opposants, un imam, des chroniqueurs et des citoyens lambda ont été convoqués ou envoyés en prison sur le principe d’application de la loi. Quand Barthélémy Dias a été éjecté de sa mairie, les patriotes ont salué que la loi ait été respectée. Pourtant, ils ont toujours pris la défense de l’ancien maire de Dakar. «Nous vous donnons rendez-vous demain au Tribunal pour le verdict du procès de Barthélémy Diaz, qui est maire de Dakar et le restera, envers et contre tous», avait réagi Ousmane Sonko le 18 mai 2022. Un appel qui en dit long sur les relations entre les deux personnalités politiques.

Mais au sein de Pastef, certains n’ont pas la notion du temps. Voilà un parti qui a utilisé toutes les armes qu’il avait pour venir au pouvoir. Même lorsqu’ils ont réussi leur révolution, les patriotes n’ont pas changé. Certains ont continué à exercer leur arrogance sur les réseaux sociaux. Tout le monde a vu le porte drapeau de Ousmane Sonko traiter le père de Barthélémy Dias de «gorille». Cette vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Et pourtant, il ne lui est rien arrivé. Un député de ce même parti est allé jusqu’à traiter un lutteur de nervis…sans pour autant mettre sur la table ses preuves.

Pendant ce temps, Madiambal Diagne est poursuivi pour diffamation sur la personne de Ousmane Sonko. Un membre de ce même parti a été arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la Division des investigations criminelles (Dic) pour outrage à magistrat. Le dénommé «Alassane Bou Sonko» était accusé d’avoir tenu des propos outrageants à l’endroit du procureur de la République et du magistrat qui jugeait Bah Diakhaté. Mais contre toute attente, il sera libéré après deux retours de parquet. Et depuis l’arrivée de Pastef au pouvoir, rares sont ces membres qui ont été inquiétés par la justice alors qu’il y’a lieu de l’être. Il suffit juste de faire un tour sur les réseaux sociaux pour s’en apercevoir.

Lorsqu’ils étaient dans l’opposition, les patriotes ont participé à de nombreuses manifestations qui n’étaient pas autorisées. Certaines de ses manifestations finissaient le plus souvent en affrontement avec les forces de défense et de sécurité. Arrivé au pouvoir, ce parti autorise rarement les demandes de manifestations. Et pourtant beaucoup ont cherché le fameux sésame en vain. Certains étaient contraints d’annuler leur rencontre à la dernière minute.

Une situation dénoncée par certains sénégalais. «C’est Pastef, le parti hors la loi, qui brandit la loi aujourd’hui. Ceux qui nous parlent d’application de la loi ont en effet la mémoire courte. Ousmane Sonko et ses militants n’ont jamais accepté ni toléré les lois et règlements qui leur étaient appliqués, quitte à détruire ce pays. Donc qu’est-ce qui a changé ? C’est Pastef, qui avait hier parlé du “Préfet de Macky Sall”, qui a aujourd’hui utilisé le même Préfet pour de basses besognes. En effet, la personne qui a saisi le Préfet pour destituer Barth’ est un membre de Pastef», a commenté Bachir Fofana dans une contribution dans Le Quotidien.

Charité bien ordonnée commence par soi-même. Pour un parfait respect de la loi, les patriotes devront commencer par eux. Tout hors la loi doit répondre de ces actes. Et la justice devrait s’inspirer de cette déclaration du président Bassirou Diomaye Faye. «La proximité avec la coalition présidentielle ne protège personne face à la loi si ce dernier ne l’a pas respecté», avait déclaré le chef d’Etat élu par 54% des sénégalais. Un réponse assez claire à tous ses patriotes qui se croient tout permis.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn