Barth : « Quelle que soit votre décision, je resterai maire de Dakar »

Barthélemy Dias sera finalement édifié sur son sort le 18 mai prochain, date retenue pour la Cour d’appel de Dakar pour rendre son arrêt dans l’affaire du meurtre de Ndiaga Diouf. Après le réquisitoire du parquet demandant l’infirmation de la décision de la première instance et réclamant 5 ans de prison ferme contre le responsable politique, celui-ci a pris la parole pour réitérer sa position.

« Je n’ai aucun regret, parce que ce jour-là, j’ai vu la mort, je l’ai senti dans ma chair. Ma vie a de la valeur. Si on m’attaque encore de cette manière, je vais refaire la même chose. La vie de Ndiaga Diouf ne vaut pas plus que la mienne. J’avais déjà annoncé dans les radios que je ferai appel et aujourd’hui, je suis là pour laver mon honneur. Quelle que soit votre décision, je resterai maire de Dakar », a-t-il déclaré à la barre. Barthélemy Dias, repris par Seneweb, ajoute : « J’ai une épouse et je suis père de trois enfants. »