Fin des travaux de dragage de la brèche de Saint-Louis

Le ministre de la Pêche et de l’Économie maritime, Alioune Ndoye, était hier dans la capitale du nord pour constater de visu la fin des travaux de dragage et de balisage de la brèche de Saint-Louis qui ont coûté 7,240 milliards Fcfa. Accompagné d’une forte délégation dont le gouverneur de la région, Alioune Badara Samb, et les acteurs de la pêche, Alioune Ndoye a embarqué à bord d’un bateau pour se rendre à la brèche.

Sur place, il a magnifié le travail de l’entreprise tchèque et remercié l’Agence nationale des affaires maritimes (Anam) dirigée par Achille Guèye qui pilote le projet. Selon le ministre de la Pêche, tout Saint-Louis attendait ce jour à cause des soucis causés par cette brèche depuis son ouverture en 2003. S’agissant de la stabilisation de la brèche, il indique qu’elle dépend des modèles mathématiques qui seront étudiés et soumis à la validation du président de la République. Il a saisi cette occasion pour appeler à la discipline les pêcheurs qui empruntent quotidiennement la brèche.

Pour Alioune Ndoye sauf erreur, il était prévu de draguer 1,2 million de m3 à, mais on est à 1,5 million de m3. Il annonce que tous les trimestres, ses services seront à Saint-Louis pour constater le comportement des bouées afin de voir leur évolution. Interpellé sur l’arraisonnement du matériel de pêche en terre mauritanienne, Alioune Ndoye a soutenu qu’il a eu la promesse ferme de son homologue de la Mauritanie de restituer le matériel des pêcheurs sénégalais, rapporte L’As.