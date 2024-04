Bassirou Diomaye Faye appelé à faire des droits humains une priorité

Dans une lettre adressée au Président nouvellement élu, Bassirou Diomaye FAYE, Human Rights Watch l’a exhorté à placer la protection et la promotion des droits humains au cœur de son mandat présidentiel. Cette déclaration, rendue publique, met en lumière cinq (5) recommandations clés pour améliorer la situation des droits humains au Sénégal.

Parmi les recommandations formulées par Human Rights Watch, on trouve notamment « la lutte contre l’impunité pour les abus commis par les forces de sécurité, la promotion et la protection des droits à la liberté d’expression, de réunion et d’association, ainsi que l’amélioration des conditions carcérales. » De plus, l’organisation a appelé à donner la priorité aux droits et à sauver des vies dans le cadre des questions liées à la migration irrégulière, ainsi qu’à développer une politique étrangère basée sur les droits humains.

À 44 ans, Bassirou Diomaye FAYE est devenu le plus jeune président de l’histoire du Sénégal. Après avoir prêté serment le 2 avril 2024, il a nommé son mentor Ousmane Sonko, au poste de Premier ministre. Cependant, son accession au pouvoir s’est déroulée dans un contexte tumultueux, marqué par une élection retardée et des troubles politiques.

Human Rights Watch, repris par Pressafrik, a souligné que le Président Faye a maintenant l’opportunité de marquer une rupture avec le passé en prenant « des mesures audacieuses » pour renforcer la protection des droits humains au Sénégal.