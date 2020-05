Bavure policière à Thiaroye…le Forum civil accuse

Le Forum civil démasque une grave bavure policière à Thiaroye : Il a fallu la vigilance de Birahim Seck coordonnateur du Forum civil pour rétablir la vérité de ce qui s’est passé vendredi dernier à Nietty mbar à Thiaroye.

La presse avait parlé d’actes de provocation et de défiances des jeunes envers la police, alors que la vérité est tout autre. Selon Birahim Seck, ce n’est pas la police qui a été agressée mais plutôt une famille dont le tort d’un des leurs est d’être sorti devant sa maison pour couvrir sa voiture. Les témoignages des riverains et de la famille dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent une bavure des forces de l’ordre. Ce qui a fait dire au coordonnateur du forum civil : « on me dit encore que c’est la police qui est agressée. Soyons juste, l’état d’urgence ne doit pas être moment pour brimer et humilier de pauvres citoyens dans leur propre maison »