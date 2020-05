Les menaces du DG de la Senelec…il détient des secrets contre l’Etat

PAPE MADEMBA BITEYE DE LA SENELEC…DEMAIN, UNE TAUPE D’ETAT POUR L’OPPOSITION ?

Depuis quelques temps, l’actuel directeur de la Senelec, Pape Mademba Bitèye, mène une campagne de complots permanents contre le ministre du pétrole et de l’énergie Mouhamadou Makhtar Cissé. Pire, l’homme Bitèye use et abuse les syndicalistes pour tenter de mettre à nu les contrats signés par son prédécesseur. Encore, encore, il fait croire à ses proches qu’il détient des secrets d’état dans le domaine énergétique. Contre qui ? Peut-être contre l’état car les contrats pétroliers sont du domaine exclusif de l’état qu’incarne le président de la république. Des menaces qui n’ébranlent nullement Mouhamadou Makhtar Cissé dont la gestion à la tête de la Senelec est certifiée par tous les corps de contrôle de l’état. Et approuvée par le président de la république et les usagers. Vraiment, Makhtar Cissé a bon dos ! Même pour des recrutements de cadres dans une société autonome comme Petrosen, c’est la main de Makhtar Cissé lit-on dans des réseaux sociaux « nous avons quitté volontairement la Senelec pour postuler à Petrosen. Makhtar Cissé n’y est pour rien ! » Nous confirme un désormais ex-cadre de la Senelec. Compte tenu de la façon dont Pape Mademba Biteye mène sa campagne de complots et de désinformation à la Sékou Touré, certains leaders de l’opposition pensent déjà à lui. « Demain, après 2024 et le règne de l’apr, nous allons nous rapprocher de Bitèye afin de nous procurer certains documents d’etat pour pourvoir poursuivre les proches de Macky Sall » se réjouit déjà un leader de l’opposition. Comme quoi, ministres de la république, hommes d’affaires et membres de la famille présidentielle, n’oubliez surtout vos documents confidentiels sur la table de Pape Mademba Bitèye. C’est « le Témoin » quotidien qui vous alerte !

Source le Témoin