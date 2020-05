Rapatriement des défunts…la Diaspora à la Cour suprême

Communiqué : dépôt auprès de la cour suprême de la requête de la diaspora contre l’interdiction du gouvernement au rapatriement des dépouilles des victimes du covid19.

Aujourd’hui mardi 05 mai 2020 à 11h00, les familles des victimes du covid19 et les collectifs de la diaspora pour le rapatriement des corps déposeront auprès de la cour suprême une requête contre la mesure de l’état du Sénégal d’interdire le rapatriement des restes des victimes du covid19.

Vive le Sénégal qui respecte la liberté de conscience et garantie également les libertés et les pratiques religieuses et culturelles de la diaspora tombée sur le champs du travail!

« sunu néew sunu réew, non à l’abandon »

COMMUNIQUE DE PRESSE

Depuis le 9 avril 2020, le Collectif pour le Rapatriement des Sénégalais décédés de Covid-19 à l’étranger, présent dans plus de 30 pays, s’active pour la levée de la mesure prise par l’État du Sénégal interdisant ce rapatriement.

Par différents canaux et à titre gracieux, le Collectif a demandé aux autorités compétentes l’annulation de cette décision qui remet en cause le droit fondamental des familles d’enterrer leurs morts au Sénégal. Un communiqué a été rendu public le 12 avril 2020 dans ce sens, suivi d’une lettre en date du 15 avril adressée au ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. Une nouvelle correspondance, datée du 19 avril 2020, sollicitait une dérogation auprès du même ministre afin que les compatriotes déjà décédés du Covid-19 puissent être transportés au Sénégal en attendant la levée totale de la mesure. Face au silence des autorités saisies, le Collectif s’est adressé directement au Président de la République dans une correspondance à la fois ouverte et protocolaire en date du 29 avril 2020.

Parallèlement à ces démarches, les médecins, juristes et techniciens du Collectif ont rassemblé et présenté l’ensemble des arguments écartant tout risque dans le transport des corps du lieu de décès vers le Sénégal. Des chefs religieux et porteurs de voix ont également été mis à contribution dans cette recherche méticuleuse d’une solution raisonnable. Toutes ces tentatives sont restées vaines, à telle enseigne qu’à ce jour plusieurs corps de nos compatriotes demeurent bloqués dans des morgues pour une durée encore indéterminée, renforçant chaque jour un peu plus l’angoisse, la souffrance et l’attente interminable des familles.

Compte tenu de l’extrême urgence, le Collectif pour le Rapatriement, en lien avec un réseau d’avocats sénégalais de la diaspora (RAFSEN), a décidé de soutenir une requête en référé liberté devant la Cour Suprême, qui sera déposée le mardi 5 mai 2020 à 9 heures. La Cour disposera de 48 heures pour se prononcer. Les requérants sont des familles ayant un corps en attente de rapatriement, des Sénégalais de la diaspora évoluant dans les pays les plus concernés ainsi que des associations dont l’objet est lié à la défense des Sénégalais de l’extérieur. La démarche auprès de la Cour Suprême vise l’obtention, le plus rapidement possible, de toutes mesures propres à sauvegarder les libertés fondamentales des Sénégalais ainsi violées et l’effectivité du droit de rapatriement des corps des Sénégalais décédés du covid-19, dans le respect des protocoles d’hygiène applicables.

Les avocats chargés de l’affaire sont :

– Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour/Barreau du Sénégal

– Maître Adnan YAHYA, Avocat à la Cour/Barreau du Sénégal

– Maître Amadou Aly KANE, Avocat à la Cour/Barreau du Sénégal

–Maître Issakha NDIAYE, Avocat à la Cour inscrit au Barreau de Paris

– Maître Alioune NDIAYE, Avocat à la Cour aux Barreaux de Milan et Madrid

– Maître Papa Djibril KANTE, Avocat/Lawyer au Barreau du Québec/Canada