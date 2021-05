Bébés morts à Linguère : L’ancien directeur accuse Diouf Sarr

Dr Abdou Sarr, l’ancien directeur de l’hôpital de Linguère, a été entendu par les gendarmes-enquêteurs. Lors de son audition, rapporte L’Observateur, il a tout mis sur le dos du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr.

« Ceux qui me critiquent veulent tout simplement des privilèges qu’ils ne méritent pas. Je me suis battu pour que l’hôpital change de visage (…) Depuis 2017, le ministre de tutelle n’a affecté aucun agent à Linguère. Nous nous débrouillions seuls. Ce drame est malheureux et regrettable », a confié Dr Abdou Sarr.

Il ajoute que lors du drame, il était à Diourbel chez sa seconde épouse, informe le journal.