Belgique : Mort suspecte d’une Sénégalaise…

« Les Sénégalais qui vivent en Belgique sont dans l’émoi, suite au décès d’une des leurs en la personne de Khady Samb. Mais, ce qui pose problème jusqu’ici, c’est que les conditions de sa disparition laissent planer le doute sur une prétendue mort naturelle qui serait survenue à la suite d’un malaise. Aujourd’hui, les Sénégalais réclament son corps, pour une autopsie, avant le rapatriement du corps pour ses enfants restés au Sénégal. Une chose que refuse le mari de la défunte qui compte l’incinérer, mercredi prochain, à défaut d’un versement de 3500 euros en plus de prendre en charge les frais liés à l’autopsie », révèle, dans sa parution de ce lundi, le journal L’Exclusif.

Le quotidien d’ajouter : « Selon notre compatriote en Belgique Aliou Bâ, actuellement à la morgue pour surveiller le corps de Khady Samb avant son incinération par le mari, nous vivons un retournement de situation extraordinaire. On avait cru à une mort naturelle après un malaise faussement déclaré. Mais, aux dernières nouvelles, on nous affirme que c’est son mari qui a effectivement tué notre compatriote Khady Samb. Les preuves sont là, tangibles. La défunte avait des hémorragies et saignait des oreilles et par le nez. Du moins, c’est ce que nous a raconté la Marocaine qui préparait son corps à la morgue. Il faut que la police intervienne dans cette affaire qu’on veut rapidement classer ».