Benzema pense au Ballon d’or « tout le temps »

Étincelant avec le Real Madrid, Karim Benzema aurait fait partie de la course au Ballon d’or 2020. Après sa superbe saison en Liga avec le Real Madrid (champion d’Espagne et auteur de 21 buts) – et avant de retrouver Manchester City en Ligue des champions dans 10 jours -, Karim Benzema a répondu à des questions envoyées par des fans dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube. L’occasion notamment de parler football et goûts culturels.

L’attaquant de 32 ans a notamment expliqué qu’il pensait «bien sûr, tout le temps, depuis tout petit» au Ballon d’or, lui qui aurait fait partie des favoris pour la distinction individuelle en fin d’année si France Football n’avait pas annulé cette édition en raison de la crise sanitaire. «Mais ça ne veut pas dire que je suis là comme un fou à penser tous les jours au Ballon d’or, mais tu es obligé quand tu es un compétiteur», précise-t-il.

«C’est sûr que je m’y connais en ballon»

«KB9» n’évoque pas la Coupe du monde 2018 remportée par l’équipe de France (sans lui) et n’échangerait «jamais de la vie» ses 4 sacres en Ligue des champions avec les Merengues contre un titre mondial. Par ailleurs, il se voit poursuivre dans le monde du football, mais ne sait pas si ce sera en qualité d’entraîneur:

«c’est sûr que je m’y connais en ballon. Après, entraîneur, je dirais c’est plus dur que joueur pour moi». Enfin, Karim Benzema a également évoqué son régime alimentaire fait de «poisson et de légumes» et a cité Heat de Michael Mann comme film préféré, Denzel Washington, Robert De Niro et Ben Affleck en acteurs préférés, Vikings en série du moment (elle est disponible sur Netflix) ou All Eyez on Me de 2Pac en chanson préférée.