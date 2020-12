Bernard Tapie (OM) : « Boudjellal doit se calmer »

Le Boss est intervenu dans La Provence du jour sur les agissements de Mourad Boudjellal autour de l’Olympique de Marseille (OM).

Selon Bernard Tapie : « Ce que fait Boudjellal n’est pas bien ni pour lui , ni pour le club. Il suscite des passions et des espérances. Il y a des choses que l’on peut faire et certaines qui sont interdites. Quand on annonce vouloir reprendre un club il y a deux choses importantes qu’il faut s’assurer. L’une que le club soit à vendre et l’autre d’avoir les moyens de le faire.

Je doute que Boudjellal ait les moyens de se l’offrir. On ne doit pas jouer avec les émotions des supporters. Il rajoute de l’huile sur le feu avec des propos irréalistes comme dire qu’il veut faire venir Zidane comme entraîneur. Au final tu fais rêver les gens pour rien et c’est nuisible pour le club. Ses interventions ne sont pas dignes d’un mec comme lui qui a réussi dans le rugby. Il faut être sérieux, il faut qu’il se calme », a-t-il lancé.