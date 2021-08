BFEM 2021 : Un taux de 68,16% de réussite enregistré à Kaolack

Le bureau des examens et concours a publié les résultats du brevet de fin d’études moyennes (BFEM). Ainsi, un taux de 68,16% a été enregistré par l’inspection d’académie de Kaolack. Des résultats estimés plutôt satisfaisants dans l’ensemble. Dans la région, c’est le département de Guinguinéo qui détient le record avec 77% de réussite, suivi de Nioro dont les performances avoisinent les 75%, rapporte Seneweb.

Kaolack département, avec un taux de 65,57%, est suivi de Kaolack commune avec une réussite de 62,43%. Après analyse des résultats, il ressort que les meilleures performances sont plutôt enregistrées en zone rurale que dans les agglomérations urbaines. Cependant, ceci peut s’expliquer par le fait que l’effectif dans les classes est beaucoup plus conséquent en zone urbaine.

Pour cette année écoulée, l’académie de Kaolack a présenté 13686 candidats. Il y a eu 9114 d’admission dont 4328 pour le premier tour et 4786 lors du second tour. Les jurys étaient au nombre de 102 et la moitié était dans la commune et le département de Kaolack.