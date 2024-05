La vidéo de Me Wade qui circule…Saa Kadior dénonce une démarche indigne

Plus jamais ça !!!

Maître Abdoulaye Wade est une icône, un homme qui a dédié sa vie au Sénégal et aux sénégalais.

Abdoulaye Wade a été de toutes les luttes démocratiques s’il n’est l’artisan même de tous les acquis qui ont rendu possible les alternances au Sénégal.

Au-delà du patrimoine qu’il est, il est un ancien président mais aussi et surtout, un père et appartient à une famille qui lui voue un immense amour.

Nous nous indignons de cette visite de quelques membres du PDS qui se sont permis de publier les photos sans se soucier de sa tenue vestimentaire et de son âge avancé (que Dieu continue à veiller sur lui).

Cette visite inopportune, déguisée et purement mesquine doit être la première et la dernière de leurs programmes.

Aucun parmi eux ne publierait la photo de ses proches sans se soucier de leur image.

Ils sont allés déranger la quiétude d’un homme qui a besoin de repos sans parler des vrais problèmes du Parti.

Un simple défilé de mauvais goût qui a indigné tous les sénégalais.

Je demande solennellement que le Président Wade soit soulagé du poste de secrétaire général du parti afin de le protéger de ces nouveaux types de militants qui minent le PDS.

Si malgré tout ce qu’il nous a appris, malgré le nombre incalculable d’individus formés, il n’y a pas un qui est capable de porter cet héritage, alors, sachons que nous sommes de mauvais fils.

Cette guerre qui s’est installée dans le parti n’est plus un secret et je me demande ce que ces nouveaux prétendants ont comme mission. En tout de cause ce n’est ni pour la survie du PDS, ni pour rassembler, conjuguant « passé et présent » mais ils œuvrent pour sa destruction.

Leur mission semble être d’écarter les bonnes graines qui, depuis 12 ans sont présentes, utilisant les moyens de bords et quelques fois même refusant des offres combien juteuses.

Nous voilà aujourd’hui à devoir subir les affres de quelques vers de terre, prêts à détruire ce patrimoine pour des intérêts crypto personnels.

En voulant rehausser leur blason, ils se sont foutus le doigt dans l’œil pour avoir exposé notre monument et le grand père de tous bons sénégalais dans ces conditions.

Je voudrais lancer cet ultimatum à quiconque tenterait de suivre le pas de ces inconscients qui ont publié les images. Je leurs dirais simplement que Maître Wade au-delà de la politique a une famille prête à veiller sur lui.

Si vous voulez organiser un cirque, cherchez les protagonistes dans vos cercles restreints car Maître Wade n’en sera pas un.

À bon entendeur salut !!!

Saa kadior l’infatigable défenseur du peuple