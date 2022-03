Bignona : BBY fait le bilan des locales et se projette sur les législatives

La coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) a perdu les locales du 23 Janvier dernier dans 18 des 19 communes du département de Bignona en plus du conseil départemental. Une défaite peut-être prévisible mais qui pouvait être évitable dans certaines collectivités. Mais, selon le ministre Abdoulaye Badji, coordonnateur de la majorité présidentielle à Bignona, BBY était l’artisan de sa propre défaite dans au moins une dizaine de collectivités territoriales.

Cela, le coordonnateur de l’APR estime que les listes parallèles ou dissidentes ont été le tournant que a conduit à la chute du camp présidentiel. La réunion d’évaluation convoquée ce Samedi a été l’occasion pour la coalition présidentielle de laver le linge sale en famille. Mais le Ministre Abdoulaye Badji avait alerté sur cette conséquence bien avant les élections. Il a tout fait pour faire comprendre aux responsables la réalité selon laquelle BBY doit aller en rang serrés vu que la camp présidentiel est sorti d’une défaite à la présidentielle de 2019 face à Ousmane Sonko du PASTEF.

Mais l’alerte d’Abdoulaye Badji et ses nombreux appels à l’unité n’ont pas été entendus dans plusieurs communes ou les ambitions personnelles ont pris le dessus sur l’intérêt de la coalition. Aujourd’hui que tout le monde s’est rendu à l’évidence, la parole du sage est alors bien prise au sérieux mais bien trop tard. C’est pourquoi le Ministre Abdoulaye Badji ne compte pas changer de discours dans la perspective des élections législatives du 31 Juilet prochain.

Lui et les autres responsables compte continuer de sensibiliser et de travailler à recoller les morceaux afin que BBY aille dans l’unité à ces joutes afin d’espérer reconquérir le département. L’APR et ses alliés sont convaincus qur BBY a perdu, pas parce qu’il est faible mais parce qu’il était divisé.

Ils promettent un autre visage lors des législatives pour redonner la majorité au président Macky Sall dans le département afin de l’encourager et de lui rendre la monnaie des efforts qu’il ne cesse de consentir pour sortir le département de Bignona des difficultés par le désenclavement intérieur et extérieur du département, l’électrification des villages et l’accès à l’eau qui ont atteint un taux jamais espéré dans le département de Bignona en plus de la construction en cours des ponts de Baïla et Diouloulou entre autres programmes.

L.Badiane pour xibaaru