Bignona : Benno Bokk yaakaar rassure et se projette

Le weekend dernier a été très chargé pour la coalition benno bokk yaakar du département de Bignona. En effet, son coordonnateur, le ministre-conseiller du Président de la République Abdoulaye Badji et ses camarades de la mouvance présidentielle ont effectué des visites de condoléances aux familles endeuillées par les manifestations de début mars.

Les partisans de Macky Sall ont apporté tout leur soutien notamment moral aux familles des victimes sans regretter les conditions dans lesquelles ces jeunes ont perdu la vie. Sans s’attarder sur qui a tort, ils ont attiré l’attention de tout le monde sur la nécessité d’œuvrer pour la stabilité du pays et ont mis en garde contre toute volonté de déstabiliser le pays en utilisant les jeunes.

Sur la question de l’emploi des jeunes qui semble être le principal motif des manifestations sanglantes, le ministre Abdoulaye Badji a renvoyé tout le monde aux différents programmes, projets et dernières décisions prises par le chef de l’Etat pour accompagner les jeunes vers leur autonomie.

Après environ six mois sans faire d’activités politiques dans le département à cause du covid, la coalition benno s’est réunie Dimanche pour se remobiliser et faire face aux nouveaux défis imposés par la situation du moment en perspective des locales à venir. Mandat à alors été donné à tous les responsables de procéder à l’animation de la coalition au niveau de leurs bases respectives. Cela, leur coordonnateur a déjà montré la voie, lui qui a regroupé sa coalition à Thionck Essyl samedi. Une réunion importante qui a permis aux responsables de se libérer et de prendre connaissance des nouvelles orientations.

Désormais, Benno bokk yaakaar de Bignona est en ordre de bataille et en mode offensive pour reprendre les bastions perdus lors de la présidentielle de 2019

L.Badiane Journaliste