Benno Bokk Yaakar prend la mairie de Dalifort

Le successeur de feu Idrissa Diallo à la tête de la mairie de Dalifort est connu. Selon les informations de Libération online, il s’agit de Mamadou Mbengue alias Baye Diop de Benno Bokk Yaakar élu avec 27 voix.

Au premier tour du vote, le candidat de l’APR est déjà sorti en tête avec 17 voix, suivi du candidat de Taxawu Sénégal Thierno Fall qui en avait récolté 16. Ensuite viennent respectivement Astou Traoré du PS avec Tanor, par ailleurs 1ère adjointe au maire, du 2ème adjoint au maire Cheikhna Diop avec 5 voix et du candidat Abdou Diouf qui n’a récolté qu’une voix. Il a fallu aller au second tour pour départager les candidats vu qu’il faut obtenir plus de 23 voix pour être élu premier tour. C’est là que Mohamed Mbengue a raflé la mise.