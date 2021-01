Arrestation des présumés meurtriers de la famille Ndiol…à Denver

La police de Denver a arrêté trois personnes qui, selon elle, ont déclenché l’incendie qui a décimé la famille Ndiol à Green Valley Ranch en août dernier.

Deborah Takahara de FOX31 confirme que ces trois personnes sont tous des adolescents considérés comme mineurs. « Ce sont les trois personnes que nous croyons responsables de ce crime horrible », a déclaré le chef de la police de Denver, Paul Pazen.

Tous les trois font face à 28 chefs d’accusations, dont meurtre au premier degré avec une extrême indifférence, tentative de meurtre avec une extrême indifférence, incendie criminel et cambriolage. « Ce n’est pas fini tant qu’ils ne sont pas condamnés pour leurs crimes et ce crime odieux dans notre ville », a déclaré le maire de Denver Michael Hancock.

Takahara a également confirmé qu’une quatrième personne, une femme adulte, avait été arrêtée, mais les accusations pesant sur lui n’ont pas encore été annoncées. Des sources de la presse locale disent juste qu’elle est liée à l’un des trois adolescents qui ont été arrêtés.

L’incendie, qui a décimé toute une jeune famille sénégalaise, s’est déclaré juste avant 3 heures du matin au 5312, rue N. Truckee le 5 août 2020. Un bébé, un enfant en bas âge et trois adultes ont été tués. Les victimes ont été identifiées comme un couple marié, Djibril Diol, 29 ans et Adja Diol, 23 ans, leur fille, Khadija Diol, 1 an, un membre de la famille, Hassan Diol, 25 ans, et sa Fille de 7 mois, Hawa Baye.

Source : Emedia