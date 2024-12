Bignona : De jeunes artistes plasticiens émerveillent le public 

De jeunes artistes plasticiens ont étalé leur talent à travers un vernissage de leurs oeuvres à la mairie de Bignona, Ils se plaisent bien dans leur activité et en plus de la beauté de leur production, il informent, éduquent et sensibilisent le public à travers des thématiques choisies selon le contexte et leur inspiration. Des messages qui varient en fonction de la cible à laquelle est destinée l’œuvre.

Le maire de Bignona fasciné par le talent de ces jeunes sénégalais leur apporte tout son soutien et compte plaider en leur faveur notamment pour l’obtention de locaux où ils pourront exprimer tout leur talent.

«Ouverture oui mais enracinement d’abord», cette assertion de Léopold Sédar Senghor est bien pris en compte par ces jeunes artistes qui partent de leur milieu naturel vers l’extérieur

Les hommes politiques de la trempe du Premier Ministre actuel du Sénégal n’ont pas échappés à l’inspiration des jeunes, un grand mérite et une motion de reconnaissance selon le maire de Bignona

Cependant, comme chaque métier, les difficultés ne manquent pas notamment, les difficultés à se procurer la matière première, l’absence de soutien pour la vulgarisation de leur produits mais aussi et surtout le problème d’écoulement.

Le coup de pouce des autorités est attendu pour vendre ces jeunes artistes et leur permettre d’écouler facilement leurs œuvres. En tout état de cause, pour la beauté des yeux et au-delà des apparences, les participants au vernissage ont voyagé à travers les thématiques portées par les oeuvres artistiques

L.Badiane pour xibaaru