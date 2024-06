Le regroupement ou l’entente entre personnes portant le même nom de famille est appelé « Diamoraaye ». Une tradition bien gardée dans le département de Bignona. Au début, chaque famille organisait une rencontre annuelle pour juste raffermir les liens mais aujourd’hui, ces familles donnent une autre orientation à leur union. En effet, elles font cap sur le développement et plusieurs initiatives sont prises pour l’épanouissement socio-économique des membres de chaque famille.

C’est ainsi que la famille Badji, par exemple, a opté pour le financement des activités agricoles par une organisation interne qui permet à chaque membre d’avoir accès au financement à partir d’un fonds obtenu grâce à des cotisations entre membre. Ainsi donc, chaque année, à l’approche de l’hivernage, on met à la disposition de chaque village où il y a des membres de leur famille un fonds destiné à financer la campagne agricole. Un modèle qui réussi et qui soulage les membres de la familles Badji. En plus, les membres ont la possibilités de faire un prêt pour résoudre un problème ponctuel et rembourser après selon les modalités acceptées par tous.

Ces initiatives de la familles Badji sont encouragées par le maire de Coubalan puisque cette année, la cérémonie de lecture de coran annuelle s’est tenue à Coubanao village de la commune de Coubalan. Mamadou Lamine Sora promet d’accompagner cette organisation

L. Badiane pour Xibaaru