Bignona : La finale de la coupe du Maire a tenu toutes ses promesses

La finale de la coupe du maire de Bignona a été jouée Samedi. Ce qui est considérée comme la fête de la jeunesse communale a tenu ses promesses. Aussi bien sur le plan sportif que sur l’ambiance, tout était au rendez-vous et les jeunes ont communié avec leur Maire dans une parfaite complicité.

Pour Mamadou Lamine Keita, Maire de Bignona, le résultat sportif est très négligeable par rapport à l’esprit de cette coupe dédiée à l’édile de la ville. C’est pourquoi, il estime qu’il n’y a eu ni vainqueur ni vaincu et que c’est la jeunesse de Bignona dans globalité qui a gagné.

La finale s’est jouée au stade départemental dans les conditions connues de tous c’est pourquoi Mamadou Lamine Keita a rappelé aux jeunes que si tout va comme prévu, la finale prochaine de la coupe du maire se jouera au terrain municipal qui est en reconstruction avec presque ou toutes les commodités requises notamment, du gazon synthétique, des tribunes couvertes, des projecteurs entre autres.

Ce chantier de la mairie de Bignona qui a connu un retard a repris de fort belle manière selon l’édile de Bignona et sera livré dans des délais raisonnables pour que la jeunesse de Bignona, à qui est dédiée l’infrastructure, puisse s’épanouir sans contraintes aucune.

Pour la finale de la coupe du Maire, les ASC demi-finalistes ont été habillées par le maire et les équipes finalistes ont reçu respectivement 300 mille pour les vaincus et 500 mille pour les vainqueurs qui ont reçu en plus de cela des médailles, un trophée et un ballon de compétition. D’autres récompenses ont été également décernées aux plus méritants

Signaler l’ASC Entente-Saint-Etienne-Relais s’est adjugé du trophée aux dépends de l’ASC Kadiamor et tout s’est passé devant beaucoup de personnalités dont le Secrétaire général de l’ANRAC Ernest Abou Sambou et le premier adjoint au Maire Joachim Coly.