Bignona : La population mobilisée pour la 3ème édition du «sétal sunu reew»

Du monde, il y’en avait ce Samedi 3 Août 2024 dans la commune de Bignona et au niveau des autres collectivités territoriales du département. Les communautés se sont fortement mobilisées pour donner corps à l’initiative du Président de la République qui consiste à nettoyer les villes et villages du pays.

Cet engouement départemental fait suite aux nombreuses initiatives prises d’abord par le Préfet et ensuite par les Sous-préfets et les maires. En effet, après le comité départemental de développement convoqué par le Préfet pour statuer sur la mobilisation des populations autour de cette activité, la même initiative a été répétée et suivie dans les arrondissements et communes.

Ainsi, les jeunes, à travers leurs organisations comme les ASC, les zones et les structures départementales des navétanes et tournoi, les organisations de femmes et autres groupes socioprofessionnels se sont joints aux autorités administratives, locales et les forces de défense et de sécurité que l’on voyait lors de deux premières journées.

Cette mobilisation a été saluée par le Préfet, le Président du conseil départemental et le Maire de Bignona. En plus des entités précitées, certaines structures comme l’institut supérieur d’enseignement professionnel, ISEP de Bignona ont bien été représentées. L’ISEP de Bignona s’est particulièrement distingué par la forte présence de ses étudiants et de son administration. Mais pour son Directeur, le Dr Nfansou Victor Diatta, l’ISEP est bien dans son domaine car l’institut prend en charge les questions d’environnement ou de gestion des déchets dans ses formations.

C’est pourquoi il assure que l’institut continuera de faire siennes toutes initiatives prises par les autorités de l’Etat. Mieux, l’institut va poursuivre ses activités auprès des communautés comme des reboisement et autres actions d’intérêt communautaire.

Les populations se sont aussi organisées au niveau des quartiers pour faire le nettoyage mais l’attraction était le centre de santé de Bignona. En choisissant la structure sanitaire, les autorités ont voulu changer le visage de la plus grande référence sanitaire du département qui présentait un visage pas reluisant en termes de propreté. Les patients qui fréquentent ce lieu devant être épargnés des questions d’insalubrité incompatibles avec la quête de santé qui les y conduit.

Cependant, le centre de santé ne répond plus aux aspirations des populations du département en matière de santé sachant que tout le département de Bignona qui 72% du territoire de la région de Ziguinchor ne dispose d’aucun hôpital. C’est pour cette raison que le Maire de Bignona a profité de la journée de nettoiement pour renouveler son appel en direction des autorités étatiques.

Pour Bacary Diatta, il est temps que Bignona dispose d’un hôpital de niveau 1 ou 2 et cela, c’est seul l’Etat qui dispose les moyens de le faire. Il tend alors la main au Président de la République afin qu’il agisse rapidement pour sauver les populations de Bignona qui souffrent des évacuations sur Ziguinchor parfois même pour faire juste un scanner ou une radiographie. Des risques qui sont aggravés par l’Etat désastreux de la route Bignona Ziguinchor même si elle est en réhabilitation.

L.Badiane pour xibaaru