Bignona : Le 25e BRA a un nouveau commandant !

Le chef de bataillon Mamadou Diagne Ndoye a pris le commandement de la place d’armes de Bignona le 1er Juillet 2020, il a été installé ce Mardi par le colonel Souleymane Kandé, commandant de la zone militaire N°5. Le nouveau chef de corps du 25ème bataillon de reconnaissance et d’appui de Bignona entend poursuivre la mission régalienne de l’armée à savoir la sécurité, la lutte contre le trafic illicite de bois et des stupéfiants en plus des actions sociales en direction des populations entre autres. Après une cérémonie d’installation avec un nombre limité d’invités à cause de la pandémie de covid-19, un défilé militaire à pied a été organisé.

L.BADIANE pour xibaaru.com