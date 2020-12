Une répugnante affaire de mœurs secoue la ville de Keur Momar Sarr. Selon Thiey Dakar, au centre de cette histoire figurent deux amis I. D. et M. S, respectivement âgés de 19 et 30 ans. Le premier qui entretenait une relation sexuelle avec la victime mineure, a été filmé par le second.

Avec ses vidéos en main, il a finalement exercé des chantages sur la fille âgée de 15 ans pour coucher, lui aussi, avec elle. Les deux amis ont été arrêtés pour viol collectif et envoyé à la citadelle du silence.