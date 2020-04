Bignona : Le PDS en deuil… Abdoulaye Bassène n’est plus

C’est une grosse perte pour le PDS et pour son Secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade mais surtout pour la fédération départementale du PDS de Bignona. En effet, l’ancien Président de la fédération PDS de Bignona est décédé Samedi à l’hôpital régional de Ziguinchor. Il a été inhumé ce Dimanche 12 Avril à Baïla. La triste nouvelle a été rendue publique par le Dr Tito Tamba, Secrétaire Général de Fédération départementale PDS de Bignona et membre du comité Directeur du parti de Wade. Le Docteur Tito et tous les militants du PDS de Bignona pleurent un homme de valeur doublé d’un militantisme avéré. Paix à son âme.

L.BADIANE pour xibaaru.sn