6 milliards pour le transport des vivres : Mansour Faye dément

L’information selon laquelle un montant de 6 milliards aurait été dépensé pour le transport des vivres destinés aux familles nécessiteuses en guise d’appui social dans ce contexte de Covid-19, est fausse. C’est du moins la précision faite par le ministère du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale dirigé par Mansour Faye.

« L’info qui circule sur un supposé coût de transport des vivres à 6 milliards est une fake news, c’est une aberration », a déclaré une source dudit ministère. Qui s’empresse de livrer les « vrais chiffres ».

D’après lui, le transport vers Ziguinchor, Kédougou, Sédhiou, Kolda et Matam, est facturé à 18 500 Fcfa, la tonne. Pour Thiès, Louga, Diourbel, Fatick, Kaolack et Kaffrine, c’est à 7 500 Fcfa, la tonne. Tandis que pour les régions de Tamba et Saint-Louis, c’est facturé à 15 000 Fcfa, la tonne.

« À Dakar, ajoute notre interlocuteur, seuls le carburant et les frais pour les chauffeurs seront payés car les camions de l’armée vont être utilisés. Ce qui fait, après calcul, que le montant total est estimé entre 1 et 1,5 milliard Fcfa ».

Mieux, à l’en croire, ce montant peut même connaître une baisse, car le regroupement des transporteurs avait fait une sortie dans la presse pour dire qu’il souhaitait accompagner l’État dans cette opération.

« Le ministre a reçu leur représentant, Mor Sourang, le vendredi passé. Ce qui a été retenu avec eux, c’est qu’ils allaient recenser les véhicules qu’ils vont mettre à la disposition de l’État gratuitement et celui-ci se charge du carburant et des frais de mission des chauffeurs. Aujourd’hui, on attend encore leur retour sur cette question », rappelle cette source du ministère du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale.

Selon lui, « il y a également des gens qui nous proposent de mettre à la disposition du ministère des camions gratuitement, on attend leur confirmation ce qui pourrait diminuer les charges de transport ».