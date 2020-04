Elle accouche de triplés en couvre-feu…Son mari donne les noms de Macky et Diouf Sarr

Incroyable cette affaire rocambolesque qui défraie la chronique dans la capitale du mouridisme. Touba. Une femme accouche des triplés pendant le couvre-feu. Son mari donne les noms à Président Macky Sall, Monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr et Awa Ndiaye l’infirmière qui a aidé sa femme. L’heureux père, Khabane Faye, qui habite Touba et plus précisément à Buqatul Mubarak dans le quartier Médinatul Salam, dira avoir choisi les noms des deux premiers pour services rendus au peuple Sénégalais en ces temps où le covid19 tente de dicter sa loi … et à l’infirmière pour son soutien indéfectible à l’endroit de son épouse Binetou Ndiaye.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn