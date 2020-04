Covid-19…Le Pape François reprend l’appel de Macky sur la dette

Face à la pandémie de coronavirus, qui a fait à ce jour plus de 109 000 morts dans le monde, le pape François appelle à « réduire, sinon carrément annuler, la dette qui pèse sur les budgets des pays les plus pauvres »…Une proposition faite par le président Macky Sall dans son adresse à la nation et dans son éditorial dans le quotidien de service public, le Soleil.

Le pape François a prononcé cette année sa traditionnelle bénédiction « Urbi et Orbi » de Pâques – fête la plus importante de la chrétienté -, en mondovision et à l’intérieur d’une basilique Saint-Pierre désespérément vide. Tout comme le président Sall, il a proposé « de réduire » voire « d’annuler » la dette des pays pauvres, lançant un appel à un allègement des sanctions internationales et à la solidarité de l’Europe face à la pandémie de coronavirus…

La Rédaction de xibaaru