Arnaque dans la collecte des fonds de Forces Covid-19 : Le début du commencement

Dire qu’à Xibaaru, on nous prend le plus souvent pour des oiseaux de mauvais augures dans la gestion des fonds du Covid-19. Depuis que le Chef de l’Etat a lancé l’idée de mise en place d’un budget de guerre contre la pandémie du coronavirus tout en lançant un appel à la contribution de toutes les bonnes volontés, Xibaaru n’a cessé d’alerter que la saison des vampires, de tous les marchands d’illusions, venait d’être ouverte. Ce n’est que dans des circonstances de drame national, qu’ils se mettent à l’affût, prêts à sucer de tout leur sang, les populations. Le communiqué signé par le ministère des Finances et du Budget vient donner la preuve de tout que Xibaaru ne cessait d’alerter.

Le ministère des Finances et du Budget prévient. « Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, l’État du Sénégal a lancé un appel à la solidarité nationale et internationale pour la mobilisation de ressources nécessaires au financement des actions d’endiguement de la pandémie et de soutien aux entreprises et des ménages dans le besoin. Cependant, certaines personnes en profitent pour s’adonner à la collecte de fonds sous le prétexte du fonds FORCE COVID-19. Ces opérations constituent une gestion de fait et un détournement de deniers publics et exposent leurs auteurs aux sanctions prévues par les lois et règlements. » Le ministère des Finances et du Budget fixe les modalités pour les versements des contributions.

Si déjà dans la collecte des fonds pour alimenter déjà le budget de Forces Covid-19, les vautours se mettent à l’œuvre, inutile de dire ce qu’il adviendra de la répartition dans la distribution des aides. Or, tout indique un manque de rigueur de la part de l’Etat dans les mesures prises dans la collecte et la gestion des fonds qui vont alimenter Force Covid-19. Le Chef de l’Etat Macky Sall n’est vraiment pas encore sorti de l’auberge. Et, les difficultés pour lui ne font que commencer, tant qu’il n’aura pris les décisions nécessaires pour mettre en place partout au niveau national, local, au sein de la diaspora, des mécanismes crédibles et transparents de gestion du budget à la disposition de Force Covid-19. Ce serait vraiment un drame national, si au moment de la période post-crise Covid-19, on en serait à l’heure de règlements de compte sur ce que des vampires ont sucé du sang du peuple.

La rédaction de Xibaaru