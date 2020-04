Bignona : Les jeunes en première ligne dans la lutte contre le coronavirus

Dès le début de la pandémie du coronavirus, les jeunes de Bignona se sont volontairement engagés dans le combat pour barrer la route à ce virus qui a fini par secouer le monde entier. Cependant, ce n’est pas partout qu’on note le même engagement et c’est la raison pour laquelle Abdou Karim Bodian, Président du conseil départemental de la jeunesse de Bignona invite ses paires à redoubler d’effort et de vigilance afin d’épargner la région de Ziguinchor d’autres cas de covid-19. En effet, en plus des dispositifs de lavage systématique des mains au niveau de toutes les entrées de la ville de Bignona, les jeunes sensibilisent tous les voyageurs sur les mesures à prendre pour ne pas être contaminé et comment faire pour éviter de transmettre la maladie à d’autres au cas où l’on est porteur du virus. Les jeunes aident également les forces de défense et de sécurité dans le contrôle des passants dont certains entre clandestinement sur le sol sénégalais en provenance d’autres pays de la sous-région. La stratégie est jusque-là payante. Et tout cela ils l’ont réussi grâce au soutien des autorités administratives notamment le Préfet mais aussi et surtout des élus, le Président du conseil départemental et le Maire de Bignona

En sa qualité de Président de l’ODCAV de Bignona, Abdou Karim Bodian remarque pour s’en désoler la nouvelle forme de sport pratiquée par les jeunes tous après-midi et qui est contraire aux mesures édictées par les autorités. Il invite alors tout le monde à se conformer aux dispositions prises pour éviter toute pratique de sport qui rassemble plusieurs personnes au même endroit

L.BADIANE pour xibaaru.sn