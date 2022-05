Bignona : Les jeunes de BBY sonnent la mobilisation pour une victoire aux législatives

Après la défaite de leur coalition aux dernières élections locales dans 16 des 19 communes du département de Bignona, les jeunes de la majorité présidentielle sonnent la remobilisation pour reconquérir leur bastion perdu depuis la présidentielle de 2019. Ils ont tenu une assemblée générale Samedi.

Les jeunes sont venus nombreux des 19 communes pour répondre à l’appel de leurs coordonnateurs départementaux. Parmi eux, certains ont pris la parole pour dire qu’ils avaient choisi de voter pour les listes de yewwi askan wi aux élections locales mais maintenant, ils se rendent compte qu’ils «étaient bernés » et qu’ils avaient fait un mauvais choix.

C’est fort de cette grande mobilisation et des discours des uns et des autres que le coordonnateur départemental des jeunes de benno bokk yaakaar (BBY) de Bignona, l’honorable conseiller économique et social par ailleurs maire de Niamone fonde un espoir quant à la reconquête de leur bastion.

Les jeunes de BBY se sont réjouis du choix porté par la coordination départemental sur un des leurs pour diriger la liste majoritaire de BBY du département de Bignona. Il s’agit d’Ansoumana Sané, Maire de Sindian et secrétaire général de Limak AIBD Summa.

Ils approuvent également le choix de Dr Victor Nfansou Diatta, maire sortant de Kafountine comme suppléant et les dames Ami Collé Badji et Aïssatou Diédhiou. Ce choix porté sur des jeunes motive davantage leurs camarades qui s’engagent à porter le combat pour le triomphe de BBY. Mais ce pari que les jeunes veulent gagner est aussi

motivé par les nombreuses réalisations du Président Macky Sall en Casamance, particulièrement dans le département de Bignona. Plusieurs projets de désenclavement (routes, ponts…) sont en cours dans la région de Ziguinchor en plus des autres actions sur le plan social au profit des populations du sud. Donc pour les jeunes de benno, il n’y a vraiment aucune raison de ne pas se battre pour rendre la monnaie au

chef de l’Etat et cela passera par une victoire aux élections législatives. Pour réussir ce challenge les jeunes de BBY invitent tout le monde à l’unité et à se faire confiance mutuellement maiss surtout à être sincère dans leur engagement et choix politique pour faire gagner la liste de Benno Bokk Yaakaar

L.Badiane pour Xibaaru