Recrudescence des agressions…l’armée en renfort ?

Les sénégalais sont hantés par la psychose des agressions tous azimuts. Il ne se passe pas un jour où d’honnêtes citoyens sont victimes de vols ou d’agression et particulièrement dans les grandes villes. Dans ce lot, Dakar ravit la vedette à toutes les autres régions.

La peur d’être volé ou agressé ou parfois même enlevé, gagne du terrain. Les forces de défense et de sécurité, malgré leurs stratégies et autres moyens de dissuasion pour traquer les malfaiteurs, peinent toujours à neutraliser les agresseurs et autres voleurs. La police a fait beaucoup avec des patrouilles, la gendarmerie idem. Mais pour contrecarrer les assauts répétés des malfrats, le renforcement des forces de défense est souhaité.

Et l’armée constitue un rempart idéal pour une meilleure couverture sécuritaire. A Dakar seulement, il existe plusieurs cantonnements qui regorgent beaucoup d’hommes capables de traquer et d’anéantir les sales coups des malfaiteurs. Récemment, un jeune a été sauvagement agressé à Guédiawaye. Il a rendu l’âme des suites des coups de couteau reçus.

Le week-end dernier, un jeune a eu la malchance de tomber sur des hommes qui ont voulu arracher son scooter. Il a réussi à trouver refuge dans une maison sise à la zone de captage mais au vu des images, l’un de ses bourreaux a intervenu avec une pompe à gaz pour l’obliger à laisser la moto. Devant son refus, un autre s’est attaqué à lui avec une machette allant jusqu’à vouloir arracher le bras du propriétaire du scooter. Une scène digne d’un film hollywoodien. Une situation qui continue de s’installer dans le quotidien des dakarois.

Avec autant d’éléments dans les cantonnements, des patrouilles mixtes composées, de policiers, de gendarmes et de militaires pourraient constituer une solution face à ces multitudes de vol et d’agression. Au camp Thiaroye, au Bataillon du Matériel, à l’intendance , au camp Leclerc et autres, se trouvent de vrais hommes de la situation. Les forces de défense et de sécurité doivent combiner leurs efforts pour assurer la mission de sécurisation des personnes et de leurs biens surtout dans la capitale où le nombre de cas d’agression n’est plus un secret de polichinelle.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn