Démission : Idrissa Seck perd encore un de ses coordonnateurs

Je voudrais, à travers cette adresse, remercier tous les militants et militantes, sympathisants et collaborateurs du Parti Rewmi. J’ai vécu dans ce Parti mes plus beaux jours d’amitié et d’humanité. J’en suis parfaitement reconnaissant.

Le président Idrissa SECK, président du Parti Rewmi nous a donné une bonne formation, dans la vie politique et celle courante de manière générale. Nous avons également appris à ses côtés et c’est avec reconnaissance et gratitude que nous garderons ces beaux moments de notre carrière politique.

Dans ce Parti, je me suis fait beaucoup d’amis et j’ai connu des hommes et des femmes de valeur qui me marqueront à jamais.

Aujourd’hui c’est avec un pincement du coeur que je vous annonce ma démission du Parti Rewmi par convenance personnelle. Sur ce, à compter de ce jour je démissionne du Parti et souhaite à mes anciens camarades une bonne continuation.

Mafary NDIAYE

Ex Coordonnateur de la commune de Touba

Ex Secrétaire national en charge du commerce, de l’artisanat et du secteur informel.