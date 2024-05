Cité dans le rapport de la Cour des comptes…Moussa Sy se lave à grande eau

Cité dans le rapport 2021 de la cour des comptes, l’ancien maire des Parcelles Assainies n’a pas tardé à réagir. Sur la Rfm, Moussa Sy se défend. Il déclare qu’il n’y a pas de surfacturation encore moins de détournements de deniers publics durant son règne à la tête de la municipalité des Parcelles Assainies.

« Sur la facture dont on parle,je pense que c’est un lapsus. Nous l’avons démontré et même corrigé avec le prestataire qui est un grand monsieur de la place. Une grande société de la place ne peut pas venir aux Parcelles pour nous vendre des balais cantonniers. Ce sont des balais cantonniers comme vous les appelez qui font les désensablements des rues », soutient-il.

Poursuivant, l’ancien maire des Parcelles Assainies s’explique : « Nous avions 60 agents à la municipalité qui faisaient le balayage des rues,le désensablement et le pompage des eaux. Ils avaient besoin de chaussures de sécurité et de balais cantonniers. Donc il y a eu tout juste un lapsus, mais c’est le même prestataire qui nous a vendu les chaussures et les balais en 2015,2017,2019 et 2021. Les factures existent ».

Dans sa justification, l’ex-édile des Parcelles Assainies évoque des erreurs de frappe dans la saisie des chiffres avancés dans ledit rapport.

« Il y a eu erreur de frappe au niveau de la saisie des chiffres avancés dans le rapport de la cour des comptes. Là où ils ont mis 1800,c’est 18.000. si vous lisez le rapport,ils ont mis 150.000 et 1800. Ils ont fait une erreur. Ce sont 150.000 et 18.000. Même les 150.000,ce n’est pas ça. C’est plutôt 15.000 au lieu de 150.000 », laisse entendre Moussa Sy.

Pour mieux éclaircir les choses, l’ancien membre du régime de Macky Sall annonce avoir corrigé les lacunes notées. « D’ailleurs,nous avons corrigé ça avec le prestataire,avec la perception municipale M. Tassima Wagué. Le prestataire nous a fait un check sur le surplus et nous l’avons versé en ordre de recette. Ça c’est vérifiable », informe M.Sy dont les propos sont repris par Seneweb.

Dans la même foulée, il ajoute: » en ce qui concerne les deux frais d’indemnité de voyages des deux conseillers qui avaient voyagé après délais, la cour des comptes avait demandé un ordre de renversement. On a fait un ordre de renversement de 800.000, 400.000 chacun parce qu’ils avaient voyagé deux jours après pour des fautes de visas. Sinon, dans l’ensemble, c’est un bon rapport parce que nous n’avons pas fait détournement de deniers publics et il n’y a pas de salaires fictifs », se dédouane t-il.