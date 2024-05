Sorties de Tounkara : La pertinente analyse du chroniqueur Ibou Fall

Journaliste et chroniqueur de Itv, Ibou Fall a analysé la récente sortie du Sénégalais établi aux États-Unis, Ousmane Tounkara. Ce dernier a révélé avoir investi pas moins de 1 million de dollars (environ 604.853.000 F CFA) pour soutenir les combats de Pastef.

« C’est l’illustration de ce qu’est devenu le débat politique aujourd’hui », a souligné M. Fall. Il avance : « Ce qu’il fait n’est pas innocent. Cela veut dire : ‘’j’ai injecté un million de dollar pour votre élection, alors vous devez me rembourser’’. Car, il a commencé par insinuer que certains seraient contre sa nomination au poste de consul alors qu’il a investi dans le combat Pastef dans l’opposition».

Selon lui, Ousmane Tounkara « vient de confirmer les forces occultes dont parlait l’ancien ministre de l’Intérieur Antoine Abdoulaye Félix Diome ». « Avant l’accession des nouvelles autorités au pouvoir, il n’a jamais avoué avoir acheté des cocktails Molotov. Ce qui veut dire qu’il le faisait clandestinement », dit-il. A l’en croire, d’autres révélations seront faites. « On n’a encore rien entendu. Cela ne fait que commencer », prévient-il.

S’agissant de l’affaire Bah Diakhaté, activiste et proche de l’Alliance pour la République (Apr) arrêté pour outrage au Premier ministre, il estime que c’est encore le débat politique qui en est arrivé là et depuis longtemps. « Ce n’est pas la première fois qu’il avance cela », dit-il, jurant que « les hostilités sont ouvertes ». « Ceux qui insultaient autrefois, ce sont eux qui interdisent aujourd’hui les insultes et ceux-là qu’on insultait, ont commencé à insulter », fait-il remarquer dans ses propos repris par Seneweb. En définitive, conclut Ibou Fall, « il y a de nouveaux riches et de nouveaux pauvres ».