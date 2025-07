Crise dans le secteur des médias : la FACS désavoue le ministre Alioune Sall et appelle à un changement de cap

Le Bureau Exécutif National de la Fédération des Acteurs de la Communication et de l’Information du Sénégal (FACS) a tiré la sonnette d’alarme ce vendredi lors d’une réunion d’évaluation consacrée à la situation critique que traverse le secteur des médias. Dans un communiqué rendu public à l’issue de la rencontre, la fédération dénonce la gouvernance actuelle du ministère de la Communication et met sévèrement en cause son titulaire, Alioune Sall, qu’elle juge « disqualifié » pour conduire les réformes nécessaires.

Trois principaux axes ont structuré les discussions : l’évaluation des conséquences de l’arrêté ministériel – désormais annulé – ordonnant la cessation d’activité de plusieurs entreprises de presse ; les atteintes persistantes à la liberté d’expression ; et le bilan des quinze mois de gouvernance dans le secteur.

La FACS a salué la décision de la Cour suprême ayant annulé l’arrêté pris par le ministre Alioune Sall, qui ordonnait la cessation immédiate de diffusion et de parution de 381 organes de presse. Elle voit dans cette décision une victoire du droit et de la liberté de la presse. La fédération a également exprimé sa reconnaissance envers la journaliste Aissatou Diop Fall, à l’origine du recours contre cet arrêté, qu’elle qualifie d’illégal.

Toutefois, la FACS regrette les dommages causés à de nombreuses entreprises de presse qui, bien que résilientes, ont subi des préjudices économiques, financiers et sociaux significatifs. Elle s’inquiète des répercussions de cette crise sur les travailleurs des médias, entre arriérés de salaires, licenciements massifs et perte de crédibilité.

Le communiqué de la FACS met également en lumière un climat jugé préoccupant pour la liberté d’expression. La fédération dénonce les « emprisonnements systématiques » de journalistes et d’opposants pour des délits d’opinion. Elle plaide pour une réforme des textes législatifs, notamment des articles du Code pénal et du Code de procédure pénale qu’elle juge liberticides, afin de privilégier des sanctions pécuniaires plutôt que l’emprisonnement.

Des articles comme ceux traitant de la diffusion de fausses nouvelles ou de l’offense au Chef de l’État sont particulièrement visés, tout comme certaines dispositions jugées excessives dans l’actuel Code de la presse.

Selon la FACS, la gouvernance du secteur sous l’actuel régime est « jalonnée d’échecs ». Elle critique notamment l’absence de vision stratégique, le manque de connaissance des textes, ainsi que le mépris affiché à l’égard des professionnels du secteur. Le ministre Alioune Sall est accusé d’avoir désorganisé les organes d’autorégulation comme le CORED et la Commission de distribution de la carte de presse, en bloquant notamment les financements du Fonds d’appui et de développement de la presse (FADP).

Le CNRA n’est pas épargné par ces critiques, la FACS évoquant une perte d’indépendance et une « composition problématique » de ses membres.

Face à ce que la FACS qualifie de « chaos économique et social », la fédération appelle le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko à agir rapidement pour mettre fin à la situation. Elle appelle à un changement à la tête du ministère et propose une nouvelle appellation : « Ministère de l’Information et de la Communication, des Télécommunications et du Numérique », pour mieux refléter la mission de service public des médias.

Enfin, la FACS insiste sur la nécessité de repenser le rapport entre l’État et la presse, en appelant à des partenariats constructifs. Elle rappelle que la subvention annuelle destinée aux médias ne devrait pas être utilisée comme un outil de pression politique, mais comme un levier pour soutenir un secteur crucial dans la construction d’une souveraineté informationnelle nationale.